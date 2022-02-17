Кардиолог Кореневич назвала продукт, который надо исключить раз и навсегда

При высоком холестерине одним из продуктов, который рекомендуется ограничить в рационе, является сливочное масло. В нем в достаточном количестве содержатся насыщенные жиры - те самые, что приводят к повышению уровня холестерина в крови. В связи с чем пациенты часто переходят на менее жирные аналоги - спреды. Дескать, не случайно раньше производители позиционировали продукт, как "масло легкое". Однако затем слово "масло" убрали.

Отмечается, что спреды производят из молочного жира и растительных масел, иногда с добавлением различных ингредиентов. Жирность "заменителя" сливочного масла составляет от 39 процентов. В коровьем продукте жирность не ниже 50 процентов или 80 процентов (если это "классическое" масло).

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем канале в YouTube высказалась категорично относительно употребления спредов в принципе, а также в качестве заменителя сливочного масла.

"Это абсолютно точно не полезно. Потому что эти спреды - по сути, трансжиры, которые более опасны, чем сливочное масло. Категорическое нет продукту, вообще исключите его из своего рациона раз и навсегда. Также старайтесь избегать полуфабрикатов, для производства которых используются как раз спреды, потому что они более дешевые", - отметила Кореневич, добавив, что лучше съесть кусочек фермерского сливочного масла хорошего качества.