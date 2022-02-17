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17.02.2022 14:48
Рубрика: Культура

Конференция Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи пройдет при поддержке Российского музыкального союза и Русского концертного агентства

С 18 по 27 февраля 2022 года в Сочи в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета состоится VII Международная конференция, посвященная академическому искусству в новой реальности. Российский музыкальный союз выступает партнером конференции и совместно с Русским концертным агентством организует несколько дискуссий.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

В работе конференции примут участие представители Министерства культуры Российской Федерации, различных учреждений культуры, онлайн-площадок, СМИ и организаций, работающих в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Фото: iStock
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Сессии, организованные при поддержке РМС, пройдут 19 и 20 февраля в тематических блоках "Креативность" и "Завтрашний день".

Тема первой дискуссии - креативные индустрии и академическое искусство. Среди спикеров - генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, директор Русских креативных недель Марина Абрамова, вице-президент Европейской ассоциации фестивалей Поль Дюжарден, директор компании "Музыкальные проекты для Брюсселя" Патрик де Клерк, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.

Теме культурной жизни в новой цифровой реальности будет посвящена следующая дискуссия. В числе участников мероприятия - исполнительный директор Национального цифрового агрегатора Дмитрий Коннов, управляющая IT-портфелем Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, операционный директор инвестиционной платформы Co-Fi Виктор Максимов, заместитель генерального директора Всероссийской организации интеллектуальной собственности, руководитель управления по работе с вещательными организациями Российского авторского общества Игорь Куницын. Модератором сессии выступит президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Эксперты поговорят об онлайн-трансляциях, краудлендинговых платформах и других современных способах и стратегиях монетизации контента в интернете.

"Менеджмент в музыкальной сфере, новые слушатели в концертных залах" - заключительная дискуссия, организованная при поддержке РМС. К участию в ней приглашены начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры г. Москвы Наталья Дрожникова, арт-директор Лондонского филармонического оркестра Елена Дубинец, директор Musikverein Graz Майкл Немет и заместитель генерального директора - художественного руководителя по радиовещанию Российского государственного музыкального телерадиоцентра Оксана Сереженко.

Сессии пройдут в отеле Pullman Sochi Centre по адресу: г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11A.

Юбилейный XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи (артистический директор - Юрий Башмет) пройдет с 16 по 27 февраля 2022 года. На сегодняшний день фестиваль в Сочи является одним из самых известных и значимых культурных форумов, проходящих в России.

За 14 лет своего существования этот ежегодный фестиваль стал не только визитной карточкой зимнего Сочи, но и главной культурной площадкой России, центральным культурным событием зимы в Европе. На фестиваль съезжаются ведущие мировые музыканты и артисты, многочисленные туристы, пресса. С 2011 года сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей и на сегодняшний день входит в число 20 лучших фестивалей мира.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Культура