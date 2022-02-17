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17.02.2022 15:58
Рубрика: Общество

Конкурс проектов мемориала "Курская битва" продлен до 14 марта

Текст: Елена Новоселова
На конкурс проектов Мемориального комплекса "Курская битва", объявленный Российским военно-историческим обществом в сентябре 2021 года, поступило 17 работ от авторов и творческих коллективов из разных регионов России, а также из Германии. Однако, по мнению экспертов, их нужно доработать.

"Масштаб проекта должен соответствовать историческому событию. Я уже не говорю об искусстве монументальной скульптуры и об искусстве памятника в честь события. С одной стороны, часть из представленных замыслов являет собой уже знакомые повторения разного рода стел или такого рода абстрактных монументов. С другой стороны - часть из предложенных проектов маловыразительна", - поделился своим мнением председатель Творческого совета Российского военно-исторического общества Андрей Кончаловский.

Было принято решение продлить конкурс до 14 марта 2022 года. Также будут дополнены творческие рекомендации в рамках технического задания для скульпторов.

Наряду с авторами, которым предстоит доработать ранее представленные проекты, для участия в конкурсе приглашаются скульпторы и творческие коллективы, готовые предложить новые проекты Мемориального комплекса "Курская битва".

Все работы можно будет посмотреть на онлайн-выставке на сайте Российского военно-исторического общества.

Справка "РГ"

Напомним, мемориал в честь героев Курской битвы планируется открыть на территории Поныровского района в августе 2023 года - к 80-летию Победы в ключевом сражении Великой Отечественной войны. Закладной камень на месте будущего Мемориального комплекса планируется открыть 22 февраля 2022 года.

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