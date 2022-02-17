Коронавирус добрался до райских тихоокеанских островов

Вернувшийся с Островов Кука в Новую Зеландию турист сдал положительный тест на коронавирус.

Небольшая тихоокеанская страна одна из немногих, что до сих были свободными от COVID-19 на протяжении всей пандемии. Однако первый случай недавно был выявлен у вернувшегося оттуда туриста, сообщил премьер-министр Марк Браун, пишет Radio New Zealand.

Путешественник находился на территории страны восемь дней. Первые симптомы появились 7 февраля, в день отлета с острова Раротонга. Люди, которые могли с ним пересекаться, а их сотни, стали массово сдавать тесты на коронавирус.

На Островах Кука живет 18 тысяч человек. Охват вакцинацией в государстве составляет 99,6 процентов населения в возрасте от 12 лет.