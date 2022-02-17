Косачев: Мюнхенская речь Путина предсказала ситуацию с безопасностью в Европе

Речь, которую президент России Владимир Путин произнес в 2007 году в Мюнхене, предсказала нынешнюю ситуацию вокруг безопасности в Европе. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев во время встречи с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований из Великобритании.

На переговорах вице-спикер обратил внимание, что Москва не всегда приветствует те заявления, которые звучат в Лондоне, например, по поводу "неминуемого нападения" России на Украину.

"То, что сейчас вы можете слышать из Москвы и в заявлениях президента РФ и наших уполномоченных на то членов правительства, на самом деле содержит в себе тот же самый месседж, который звучал в Мюнхене 15 лет назад. С одной стороны - обеспокоенность происходящим, с другой - готовность работать вместе, чтобы ситуация не деградировала впредь", - приводит слова Косачева пресс-служба Совфеда.

Сенатор отметил, что в своих заявлениях представители российской власти выбирают жесткие формулировки, но это необходимо, чтобы западные коллеги перестали игнорировать предложения Москвы.

"Видим, что обеспокоенность, которую мы стремимся донести до наших партнеров, не достигает цели. Запад реализует последовательную линию на дискредитацию и сдерживание России, в том числе с использованием грязных информационных технологий", - заявил законодатель.

Он также выразил надежду, что контакты сенаторов с представителями экспертных кругов помогут найти пути разрешения существующих разногласий.