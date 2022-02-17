Кремль: Наш ответ США и НАТО готов, МИД РФ доводит его до адресатов

Россия подготовила свой ответ западным партнерами по вопросам безопасности, сегодня МИД РФ доведет его до сведения партнеров, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сформулирован наш ответ, - сообщил он на брифинге в четверг. - И буквально в это время, сейчас уже, МИД начнет доводить до сведения наших собеседников ответ".