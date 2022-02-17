Кремль: Наш ответ США и НАТО готов, МИД РФ доводит его до адресатов

Россия подготовила свой ответ западным партнерами по вопросам безопасности, сегодня МИД РФ доведет его до сведения партнеров, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сформулирован наш ответ, - сообщил он на брифинге в четверг. - И буквально в это время, сейчас уже, МИД начнет доводить до сведения наших собеседников ответ".
Лавров: Россия сегодня направит ответ на предложения США по безопасности
"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше", - отметил он, передает РИА Новости.
Глава российского МИД также заявил, что содержание этого письма будет в открытом доступе. "Так как если все держать в секрете, как делают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться ложью и откровенной пропагандой", - добавил Лавров.
Напомним, что ранее США и НАТО направили в Москву свои ответы на предложения России по гарантиям безопасности.