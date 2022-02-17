Лавров: Россия сегодня направит ответ на предложения США по безопасности

Россия сегодня направит США свой письменный ответ по гарантиям безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше", - отметил он, передает РИА Новости.

Глава российского МИД также заявил, что содержание этого письма будет в открытом доступе. "Так как если все держать в секрете, как делают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться ложью и откровенной пропагандой", - добавил Лавров.

Напомним, что ранее США и НАТО направили в Москву свои ответы на предложения России по гарантиям безопасности.