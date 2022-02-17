Лавров: США осуществляют внешнее управление Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что внешнее управление Украиной осуществляется Вашингтоном.

"Запад в общем-то руководит на Украине. Уж американцы там точно осуществляют внешнее управление. И свалить всю вину за все, что происходит, на Россию - нам эта тактика и стратегия знакома - она не увенчается успехом", - отметил Лавров.

Ранее глава российского МИД обвинил Запад в эскалации ситуации на Украине и перекладывании ответственности на Москву: "Вся ситуация развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании. Поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им".