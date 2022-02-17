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Рубрика: В мире

Le Figaro: Байден устроил необъяснимую истерику из-за угрозы "вторжения" на Украину

Президент США Джо Байден поспешил с выводами по поводу военных учений, которые проводила Россия, что они станут угрозой для Украины. Об этом в газете Le Figaro написал журналист Рено Жирар.

Он подсчитал, что эта необъяснимая истерия из-за российского "вторжения" стала уже третьей за последнее время. Журналист иронично отметил, что в ситуации с датами "нападения" на Украину разведка США стала "делать выдумки попроще" по сравнению с обвинениями в адрес Ирака в 2003 году.

Но больше всего Рено Жирара удивило заявление Байдена, в котором тот призвал американских дипломатов в срочном порядке покинуть территорию Украины. "Если Байден так любит украинцев, то почему он зовет граждан США бежать из Украины?", - отметил он.

The Mirror признала, что "вторжение" России на Украину не состоялось

Также журналист написал, что вся эта истерия, которая исходит из США, вряд ли заставит Германию отказаться от российского газа и вынудит покупать дорогой американский сланец.

В заключении Жирар добавил, что пока он не видит ни одного повода, чтобы заявлять о возможном "вторжении".

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