Le Figaro: Байден устроил необъяснимую истерику из-за угрозы "вторжения" на Украину

Президент США Джо Байден поспешил с выводами по поводу военных учений, которые проводила Россия, что они станут угрозой для Украины. Об этом в газете Le Figaro написал журналист Рено Жирар.

Он подсчитал, что эта необъяснимая истерия из-за российского "вторжения" стала уже третьей за последнее время. Журналист иронично отметил, что в ситуации с датами "нападения" на Украину разведка США стала "делать выдумки попроще" по сравнению с обвинениями в адрес Ирака в 2003 году.

Но больше всего Рено Жирара удивило заявление Байдена, в котором тот призвал американских дипломатов в срочном порядке покинуть территорию Украины. "Если Байден так любит украинцев, то почему он зовет граждан США бежать из Украины?", - отметил он.

Также журналист написал, что вся эта истерия, которая исходит из США, вряд ли заставит Германию отказаться от российского газа и вынудит покупать дорогой американский сланец.

В заключении Жирар добавил, что пока он не видит ни одного повода, чтобы заявлять о возможном "вторжении".