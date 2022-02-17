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17.02.2022 09:00
Рубрика: Экономика

Лесные инвестиции превысили 700 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль

Создать 41 тысячу рабочих мест удалось благодаря вложениям на 708 млрд рублей в приоритетные инвестиционные проекты освоения лесов, сообщает Рослесинфорг. Из них 112 успешно реализованы, еще 52 находятся в стадии запуска. Общая сумма заявленных инвестиций в новые проекты - почти 460 млрд рублей.

"Более половины инвестиций, 256 млрд рублей, приходится на Красноярский край, - рассказал глава Рослесинфорга Павел Чащин. - На втором месте Иркутская область (59,5 млрд рублей). На третьем - Архангельская область (32 млрд рублей). В этих регионах активно идут вложения в капиталоемкие целлюлозно-бумажные производства".

В Красноярском крае и Иркутской области запущено по семь проектов и пять - в Карелии. Остальные распределены по еще 31 региону. По подсчетам Рослесинфорга, уже запущенные проекты дали работу 41 тысяче человек. Они выпускают различные виды стройматериалов, фанеры, древесностружечных плит, OSB, CLT, MDF, клееного бруса, древесных топливных гранул, древесных брикетов, бумаги, картона, мебели и других товаров. Самый крупный инвестиционный проект у АО "Краслесинвест" - на 150,8 млрд рублей.

Участники приоритетных инвестиционных проектов освоения лесов допускаются до рубки леса только при финальной стадии готовности производства к запуску. Зато после того, как мощности будут введены в эксплуатацию, арендные ставки для них будут уменьшены.

Для того, чтобы войти в такой проект, компании надо доказать, что у нее есть средства на половину общей суммы инвестиций. Если же проект рассчитан на три года или больше, будет достаточно 25% средств, необходимых на первые два года работы.

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