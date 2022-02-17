Международные резервы РФ приблизились к историческому максимуму

Объем международных резервов России к 11 февраля составил 639,6 млрд долларов, рост за неделю составил 0,7% в основном за счет положительной переоценки. Об этом сообщил Банк России.

Ранее аналогичной планки резервы достигали 21 января этого года, что на тот момент было историческим максимумом.

В международные резервы РФ включены высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжаются Банк России и правительство. Среди этих активов - монетарное золото, специальные права заимствования, а также резервная позиция Международного валютного фонда и валютных средств.