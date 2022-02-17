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17.02.2022 20:50
Рубрика: Экономика

Мясное пюре уходит из детского рациона

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
Родители все чаще предпочитают мясным детским пюре рыбные или растительные. Такие выводы можно сделать из данных компании NielsenIQ по результатам 2021 года (есть у "РГ").
В отличие от мясных или рыбных детских пюре, спрос на фруктовые остается стабильным. Фото: photoxpress В отличие от мясных или рыбных детских пюре, спрос на фруктовые остается стабильным. Фото: photoxpress
В отличие от мясных или рыбных детских пюре, спрос на фруктовые остается стабильным. Фото: photoxpress

Продажи в натуральном выражении сократились по мясным пюре (минус 8%), мясо плюс гарнир (минус 4%). Кроме того, снизились продажи всей молочной категории (4%), при этом, например, продажи ложкового йогурта упали на 55%, биолакта - на 13%, жидких молочных смесей - на 12%. Зато наблюдается прирост продаж рыбных пюре (плюс 19%). Продажи детских паффов (хрустящие снеки) выросли в 5,5 раза, хлебцев и крекеров - в 1,5 раза.

Фото: REUTERS
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В случае с детскими паффами или рыбными пюре, например, очевиден эффект низкой базы (доля последнего сегмента составляет всего 0,2% от общей категории детского вязкого питания), говорят аналитики. В прошлом году центр стратегического проектирования "Платформа" подсчитал, что 87% россиян считают рыбу значимым элементом детского питания для полноценного развития ребенка, говорит заместитель председателя Рыбного союза Сергей Гудков.

Тренд на более здоровое детское питание подтверждает и руководитель отдела функционального и специализированного питания ФНЦ пищевых систем им В.М. Горбатова РАН Андрей Дыдыкин. Он говорит, что в те же мясные пюре, для которых и так используется специальное, более диетическое мясо, сейчас добавляют меньше соли. Производители не используют ингредиенты, которые даже теоретически могут вызвать аллергию, и практически перестали выпускать пюре из свинины (хотя и зря).

Но другим важным трендом Дыдыкин называет снижение покупательной способности населения, что отражается на объемах продаж тех же мясных пюре. Понятно, что себестоимость их производства и вслед за этим конечная цена растет. Производители стали использовать практику выпуска меньших баночек. В том числе и поэтому потребители переходят на более дешевые рыбные пюре, считает эксперт.

Продажи мясных пюре упали на 8%, мяса с гарниром и всей молочной продукции - на 4%

Экономить можно также, закупая большие объемы. Курьеры привозят питание с запасом на недели или даже месяцы, говорит вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Лия Левинбук. По данным NielsenIQ, в онлайн продажи всех категорий детского питания в натуральном выражении существенно выросли (на 25-65%).

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