МИД не увидел готовности Киева выполнять Минские соглашения

Украинские власти по-прежнему не планируют выполнять минский комплекс мер спустя семь лет после его подписания. В Киеве это уже не скрывают, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, спустя семь лет появляется все больше оснований полагать, что в Киеве не собираются выполнять Минские соглашения. "Они уже об этом говорят в открытую", - подчеркнул Вершинин.

Между тем ситуация на линии разграничения на Донбассе серьезно обострилась. Украинские военные за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР. ВСУ использовали вооружения, которые должны быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями. Стрельба велась из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов