МИД опубликовал ответы России для США по гарантиям безопасности. Главное

Россия сегодня передала США свою реакцию на ответ Запада по российским предложениям о гарантиях безопасности. Документ вручен американскому послу Джону Салливану. Сообщается, что документ содержит 11 страниц.

Главные тезисы документа:

- США проигнорировали пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников;

- Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей;

- Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это - принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории;

- Россия настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике;

- Россия ожидает от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток;

- Вопросы контроля над вооружениями РФ рассматривает исключительно в общем контексте комплексного, пакетного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности.