В четверг, 17 февраля, МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности. В нем констатируется, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".

Письменный ответ на десяти страницах был передан послу США в Москве Джону Салливану, который днем приехал на Смоленскую площадь и уже через пятнадцать минут покинул здание МИД РФ, не дав комментариев журналистам. Через несколько часов текст документа появился на сайте дипведомства, как и обещал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В нем с самого начала перечислены положения, которые имеют для российской стороны принципиальное значение.

Это отказ от дальнейшего расширения НАТО, отзыв "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", отказ от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, неиспользование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также возврат военных потенциалов, в том числе ударных, к состоянию на 1997 год. Именно тогда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО. В Москве настаивают, что в ответных посланиях американцев эти требования были проигнорированы - как и "пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы. Но даже они, в свою очередь, были "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников". При таком раскладе "уравнение безопасности" не сходится, признают на Смоленской площади.

США проигнорировали "пакетный характер" российских предложений, а при таком раскладе "уравнение безопасности" не сходится

"Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются. Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей", - говорится в тексте.

В нем подробно разбираются блоки, посвященные Украине, конфигурации сил в Европе, принципу неделимости безопасности, стратегической стабильности, развертыванию ядерного оружия вне национальной территории, военным учениям и маневрам и другим вопросам. Главный вывод таков: "В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера". Какие это могут быть меры, в документе не сказано.

Впрочем, есть и позитивные моменты, которые отмечают в Москве. Среди них - перспектива дальнейших переговоров о ракетах средней и меньшей дальности наземного базирования. "Отфиксировали, что США берут за основу российский подход, который предусматривает взаимное урегулирование встречных озабоченностей в контексте ранее действовавшего ДРСМД. Предложенный американской стороной вариант развития нашей идеи о взаимных мерах верификации применительно к комплексам "Иджис Эшор" в Румынии и Польше, а также некоторым объектам в европейской части территории России, может быть в дальнейшем взят в проработку", - констатируют в МИД.

В Москве также отметили внимание американцев к российской идее о дополнительных мерах по снижению рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон. Российская сторона также приветствует готовность США к консультациям по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. "Видим предмет для обсуждения. Однако эта работа не может подменить урегулирование ключевых проблем, поставленных Россией", - заключили в МИД.

Не увидели в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности

"Отдельные позитивные моменты, которые упоминаются в этом документе, явно не имеют первостепенного значения. Пока не будет прогресса в политической части, технические моменты не выйдут на первый план повестки, - признал в беседе с "РГ" профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики" Федор Лукьянов. - Россия не собирается отступать с позиций, которые были заявлены с самого начала. Собственно, позиции и РФ и Запада - обе предельно жесткие и в этом смысле зеркальные".

Собеседник "РГ" обратил внимание, что наряду с письменными ответами послу Джону Салливану было передано уведомление о высылке из Москвы заместителя главы дипмиссии Барта Гормана. "Подозреваю, что скоро оба посольства - и наше в Вашингтоне, и американское в Москве - взаимно обезлюдят", - отметил Лукьянов. По мнению эксперта, военно-технический ответ, обещанный РФ, может быть связан с размещением вооружений и с усилением военной активности в "чувствительных зонах" - таких, как Черное и Балтийское моря, но вовсе не обязательно он будет связан с Украиной.

Письменную реакцию РФ прокомментировал в Facebook заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев: "Общее впечатление - продолжается разговор юриста с пропагандистом. Это, конечно же, лучше, чем разговор глухого с немым, как было недавно с одним иностранным визитером, но пока еще не то, чего хотелось бы. Именно поэтому наша сторона опять предпочитает публичный разговор - это и показатель абсолютной уверенности в собственной позиции, и стремление избежать искажений этой позиции на публику.

США уже перебросили несколько тысяч военнослужащих на базы в Германии (на фото), в Польше и Румынии. Фото: REUTERS

Ведь переговоры ведутся не в спокойной дипломатической атмосфере, а в виртуально-истерическом климате, искусственно сгенерированном политиками и СМИ Запада именно для того, чтобы избежать серьезного обсуждения фундаментальных российских инициатив. Поэтому считаю оправданным подробное изложение "матчасти" по базовым составляющим международной повестки. Переврать точно не выйдет, игнорировать и затянуть, надеюсь, тоже. Придется отвечать, причем уже не в "мегафонном" формате. Он надоел уже и украинцам".