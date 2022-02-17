МИД поставил на место сомневающихся в месте РФ в СБ ООН

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин отверг попытки некоторых стран, в том числе Украины, усомниться в законности места России в Совете Безопасности ООН.

Украина пытается утвердиться за счет спекуляций, рассчитанных на неискушенную аудиторию, полагает Вершинин. Тем более что Российская Федерация является государством-продолжателем СССР. А Украина как раз стала государством-преемницей, то есть является новым государственным образованием.

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что ООН не сомневается в правомочности закрепления за Россией места в Совете Безопасности. Россия выполняет многие международные договоры в качестве правопреемника СССР.