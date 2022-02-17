МИД: Россия вынуждена реагировать из-за неготовности США договариваться

Россия будет вынуждена реагировать из-за неготовности Вашингтона договариваться о гарантиях безопасности, заявили в МИД РФ. Реагировать, в том числе, и в военно-техническом плане, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Так в министерстве прокомментировали ответ Вашингтона на запросы Москвы по гарантиям безопасности.

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - передает ТАСС комментарий российского МИД.