МИД РФ: Запад должен отказаться от поставок оружия Киеву и от учений с ВСУ

В Министерстве иностранных дел России считают, что Запад должен прекратить поставки оружия Украине, отказаться от совместных учений с ВСУ, а также заставить украинские власти выполнить Минские соглашения для урегулирования ситуации в регионе. Об этом говорится в письменной реакции МИД РФ на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Привлекаем внимание к тому, что президент России на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом Франции 7 февраля 2022 г. подчеркнул, что мы открыты к диалогу и призываем "подумать о стабильных условиях безопасности для всех, равных для всех участников международной жизни", - говорится в сообщении.