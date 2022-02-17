МИД: Россия предлагает США заняться совместной выработкой нового "уравнения безопасности"

Россия предлагает США совместно выработать новый "уровень безопасности". Об этом говорится в опубликованной 17 февраля на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности, передает ТАСС.
В ответе отмечается, что Москва продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике.
Напомним, ранее в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия сегодня направит США свой письменный ответ по гарантиям безопасности.
Глава российского МИД также заявил, что содержание этого письма будет в открытом доступе. "Так как если все держать в секрете, как делают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться ложью и откровенной пропагандой", - добавил Лавров.