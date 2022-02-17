МИД: Россия предлагает США заняться совместной выработкой нового "уравнения безопасности"

В ответе отмечается, что Москва продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике.

Напомним, ранее в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия сегодня направит США свой письменный ответ по гарантиям безопасности.

Глава российского МИД также заявил, что содержание этого письма будет в открытом доступе. "Так как если все держать в секрете, как делают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться ложью и откровенной пропагандой", - добавил Лавров.