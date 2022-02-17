МИД: США намеренно выбрали из российских предложений "удобные" темы

США не дали конструктивного ответа на подготовленный Москвой проект договора о гарантиях безопасности. Об этом говорится в опубликованной 17 февраля на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что американской стороной проигнорирован пакетный характер предложений России, из которых Вашингтоном намеренно выбраны "удобные" темы, которые к тому же "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников. На Смоленской площади указали, что Соединенные Штаты продолжают дестабилизирующий курс на создание преимуществ для себя и своих союзников за счет интересов безопасности РФ.

Как отмечается в 11-страничном документе, такое положение дел подкрепляет сомнения в реальной приверженности Вашингтона исправлению ситуации в сфере безопасности в Европе. В МИД РФ подчеркнули, что российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе.

При этом указано, что США выразили готовность работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями.