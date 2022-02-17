МИД: США не отреагировали на предложение РФ вернуть ядерное оружие на свою территорию

Вашингтон не отреагировал на предложение РФ вернуть ядерное оружие на свою территорию, а также отказаться от его дальнейшего развертывания вне ее пределов. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ документе с российской реакцией на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что в США ограничились предложением заняться решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учета особенностей его расположения.

"В своем документе США не стали реагировать на такой элемент пакета предложенных нами мер, как вывод на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории", - говорится в заявлении.