МИД: США создают преимущества себе и союзникам в ущерб интересам России

Соединенные Штаты продолжают свой дестабилизирующий курс на создание преимуществ для себя и своих союзников за счет интересов безопасности РФ. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя ответ Вашингтона на запросы Москвы по гарантиям безопасности.

"Заявления общего плана об учете американской стороной данного постулата [неделимости безопасности] входят в прямое противоречие с неготовностью Вашингтона отказаться от контрпродуктивного и дестабилизирующего курса на создание преимуществ для себя и своих союзников за счет интересов безопасности России", - говорится в комментарии российского министерства.

В МИД также отметили недопустимость политики ничем не ограниченного геостратегического и военного освоения США постсоветского пространства.