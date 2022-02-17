Минцифры: Проект спутникового интернета будет представлен до конца 2 квартала 2022 года

Федеральный проект "Доступ в интернет" может быть представлен до конца второго квартала, сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

Проект предполагает обеспечение до 2024 года покрытия территорий Арктической зоны и Дальнего Востока спутниковой связью, а к 2030 году - доступа в интернет гражданам в труднодоступной местности. "Все формальные вопросы в первом-втором квартале планируем закрыть, и уже полноценно определившись с конфигурацией, сможем ее озвучить. И затем начать производство", - цитируем Кима "Интерфакс". По словам чиновника, в настоящее время ведется работа по определению партнеров для реализации проекта, а также по модели его финансирования. В качестве внебюджетного источника рассматривается ФНБ.

"Фонд национального благосостояния используется как внебюджетный источник. Для этого составляется соответствующая бизнес-модель возврата. Мы сейчас определяемся с партнерами, смотрим наиболее приемлемый вариант для финансирования", - сказал Ким.

Общий объем финансирования, как следует из паспорта проекта, составит 63,86 млрд рублей до конца 2024 года, в том числе из федерального бюджета - 33,38 млрд рублей, еще 30,48 млрд рублей - из внебюджетных источников. Федеральный проект "Доступ в интернет" входит в нацпрограмму "Цифровая экономика". Цель инициативы - создание спутниковой связи для обеспечения граждан широкополосным доступом к Сети в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Проект предполагает создание к 2024 году и запуск в 2025 году одного спутника связи и вещания на геостационарной орбите "Экспресс" и 4 спутников связи и вещания на высокоэллиптических орбитах "Экспресс-РВ". Кроме того, планируется производство еще 8 спутников "Экспресс". ГПКС планируется предоставить субсидию на спутники "Экспресс-РВ".