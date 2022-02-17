Минкульт внес изменения в устав театра Вахтангова

Новости

В Киеве произошли стычки протестующих предпринимателей с полицией 15:29
Путин призвал создать единую соцсистему сопровождения трудных подростков 15:23
Песков назвал возможные темы разговора Путина и Кисиды 14:47
Беларусь готова разместить под Минском системы С-400 14:43
Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре 14:38
В Кремле не слышали об инициативе направить миротворцев ООН в Донбасс 14:36
Лукашенко: Вопрос о признании ДНР и ЛНР Минск будет решать с Москвой 14:32
В Кремле надеются оградить "Северный поток-2" от политического влияния 14:20
Песков призвал не доверять "фейкам" о датах "вторжения" России на Украину 14:17
Путин призвал принимать против нелегальных мигрантов самые жесткие меры 14:14
Путин: Нужны превентивные меры по борьбе с экстремизмом в РФ 14:14
Путин призвал бороться с хамским поведением водителей на дорогах 14:12
Стала известна причина госпитализации Ивана Краско 14:09
Бизнесу отменят НДС при передаче прав на интеллектуальную собственность по концессии 14:07
АТОР: Туры на майские праздники подорожают на 30-50% 14:00
Фигурное катание: Женщины, произвольная программа. Онлайн 14:00
Путин назвал борьбу с криминалом приоритетом для МВД 13:51
В Бельгии придумали необычный способ для спасения от пробок 13:44
Лавров: США осуществляют внешнее управление Украиной 13:43
Правительство упрощает правила универсальной субсидии на НИОКР 13:42
Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины 13:36
Как бороться с астенией, на которую жалуются 75% переболевших ковидом россиян 13:30
Песков: Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР 13:27
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского 13:18
Песков: Ситуация у границ РФ может воспламениться в любой момент 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
17.02.2022 13:56
Рубрика: Культура

Минкульт внес изменения в устав театра Вахтангова

Текст: Инга Бугулова
В устав театра им. Вахтангова внесены изменения, которые разграничат полномочия художественного руководителя и главного режиссера. Об этом сообщает министерство культуры, подчеркивая - инициатива исходила от худрука учреждения Римаса Туминаса.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"По просьбе художественного руководителя театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса Минкультуры России утверждена обновленная редакция устава Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Изменения коснулись структуры управления учреждением. Так, ведомство будет заключать контракт с директором театра, который в свою очередь наделяется правом назначать художественного руководителя", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что теперь художественный руководитель сможет полностью сосредоточиться на творчестве - все административные задачи с него снимаются. На дальнейшую работу коллектива изменения не повлияют, уверяют в Минкультуры: "Театр им. Евгения Вахтангова - одно из тех учреждений, где сложился крепкий тандем директора и художественного руководителя. Римас Туминас был и остается на своей должности, так же как и главным режиссером останется Юрий Бутусов".

Предыдущая версия устава была утверждена более десяти лет назад. За это время произошли значительные изменения в работе как театрального менеджмента, так и отечественных театров в целом, подытоживают в ведомстве.

В Театре им. Вахтангова стартовал марафон, посвященный 70-летию Римаса Туминаса
Культура Театр Драматический театр Правительство Минкультуры

Главное сегодня

Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины
Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского
Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель
За сутки в России госпитализированы 18 090 человек с COVID-19
Где хранятся флаг СССР и глобус Петра I: К юбилею Исторического музея
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса