Минкульт внес изменения в устав театра Вахтангова

В устав театра им. Вахтангова внесены изменения, которые разграничат полномочия художественного руководителя и главного режиссера. Об этом сообщает министерство культуры, подчеркивая - инициатива исходила от худрука учреждения Римаса Туминаса.

"По просьбе художественного руководителя театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса Минкультуры России утверждена обновленная редакция устава Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Изменения коснулись структуры управления учреждением. Так, ведомство будет заключать контракт с директором театра, который в свою очередь наделяется правом назначать художественного руководителя", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что теперь художественный руководитель сможет полностью сосредоточиться на творчестве - все административные задачи с него снимаются. На дальнейшую работу коллектива изменения не повлияют, уверяют в Минкультуры: "Театр им. Евгения Вахтангова - одно из тех учреждений, где сложился крепкий тандем директора и художественного руководителя. Римас Туминас был и остается на своей должности, так же как и главным режиссером останется Юрий Бутусов".

Предыдущая версия устава была утверждена более десяти лет назад. За это время произошли значительные изменения в работе как театрального менеджмента, так и отечественных театров в целом, подытоживают в ведомстве.