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17.02.2022 12:22
Рубрика: Экономика

Минтруд разъяснил, как оплачивается работа в ночное время

Текст: Василий Кошкин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Работа в ночное время должна оплачиваться в повышенном размере, надбавка составляет не менее 20% от оклада за каждый час работы. При этом учитывается исполнение обязанностей в промежутке с 22:00 до 6:00, сообщили в Минтруде.

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При этом существует ряд ограничений по привлечению сотрудников к ночной работе. Так, это запрещено в случае, если работник не достиг 18 лет (кроме людей, занятых созданием художественных произведений, и спортсменов). Нельзя заставить работать ночью также беременных женщин.

Кроме того, ряд категорий сотрудников имеют право отказаться от ночной работы. Среди них, например, матери детей в возрасте до трех лет, инвалиды или родители детей-инвалидов, а также россияне, в одиночку воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет. В список входят и другие категории, ознакомиться со списком можно здесь.

"Привлечь к работе в ночное время этих сотрудников можно только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением", - подчеркнули в Минтруде.

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