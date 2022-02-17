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17.02.2022 20:46
Рубрика: Общество

Минтруд разработал новые меры поддержки для семей с детьми

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
Минтруд разработал новые меры поддержки молодым семьям, которые станут частью пилотного проекта по сохранению репродуктивного здоровья граждан. В нем примут участие шесть регионов - Архангельская, Калужская, Магаданская, Новгородская, Тульская области и Приморский край, впоследствии лучшие практики могут быть расширены на всю страну. Об этом заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"В этом году совместно с минздравом мы запустили пилотный проект по сохранению репродуктивного здоровья граждан. В паспорте проекта есть блок, связанный с социально-экономической поддержкой семей с детьми", - отметила она.

Фото: istock
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В числе новых мер поддержки предусмотрено создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Это позволит не покупать дорогие коляски и кроватки, а брать их напрокат. В перечень включены услуги социальной няни, которая будет помогать в присмотре и уходе за детьми нуждающимся семьям. При рождении ребенка родителям будут дарить подарки, а при низком доходе - компенсировать оплату за услуги ЖКХ, в увеличенном размере возвращать оплату за детский сад в дополнение к тем скидкам, которые уже есть. Также появятся бесплатные группы присмотра за детьми дошкольного возраста при институтах и колледжах.

Баталина уточнила, что меры поддержки могут быть расширены регионами. Так, Архангельская область добавила единовременную денежную выплату для женщин, родивших первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, а Тульская область - ежемесячную выплату на ребенка от 1,5 до 3 лет женщинам, не достигшим 25 лет.

Общество Семья и дети Правительство Минтруд

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