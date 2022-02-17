Москва прокомментировала американские подходы к ДНСВ и РСМД

Предложения США по "мерам в развитие" Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) противоречат тому пониманию этой проблемы, которое было достигнуто на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом говорится в письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности, которую в четверг, 17 февраля, опубликовал МИД РФ.

В документе отмечается, что хотя Вашингтон предложил "незамедлительно" заняться разработкой соответствующих мер, он "пытается зафиксировать не согласованный с нами подход", который предусматривает фокус только на ядерном оружии, причем вне зависимости от конкретной прямой угрозы, которую несут такие средства для безопасности другой стороны.

"Подобный односторонний взгляд на вещи противоречит пониманиям, достигнутым на российско-американском саммите 16 июня 2021 года в Женеве", - отметили в МИД. И напомнили, что ранее речь шла о комплексном характере стратегического диалога, "призванного заложить основу будущего контроля над вооружениями, и мер по снижению рисков".

Что касается подходов США к основным параметрам контроля над ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), то Москва отметила "сохраняющуюся неопределенность" . В частности, это касается их охвата. По мнению МИД РФ, он должен распространяться на все средства соответствующей дальности в ядерном и неядерном оснащении".