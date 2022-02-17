На 2023 год президент США запросит самый большой в истории "бюджет войны"

Традиционно занимающие первое место в мире по военным расходам США установят в 2023 году новый рекорд - ассигнования на оборону Америки превысят 770 миллиардов долларов. О том, что такую астрономическую и самую крупную в истории страны сумму администрация президента-демократа Джозефа Байдена планирует запросить у конгресса, стало известно агентству Reuters.

Лоббисты американского ВПК могут хлопать в ладоши - крупные военно-промышленные корпорации в очередной раз получат сверхприбыли. А вот американским налогоплательщикам остается с грустью наблюдать за ростом военных расходов, которые лишь добавляют новые нули к бесконечно растущей сумме госдолга.

Когда Дональд Трамп - предшественник Байдена на посту президента США - в последний год своей работы в Белом доме запросил для Пентагона 752 миллиарда долларов ассигнований, то это предложение было жестко раскритиковано как "бюджет войны". Кто же громче всех тогда ругал Трампа? Правильно - бывшие на тот момент в оппозиции демократы. Тем удивительнее принятое в недрах правящей ныне демократической администрации Байдена решение - еще больше раздуть "оборонный" бюджет. От кого и как обороняются США не понаслышке известно гражданам бывшей Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии и других стран, на себе испытавших смертоносную продукцию компаний "Боинг", "Локхид Мартин", "Нортроп Грумман", "Рэйтион", "Дженерал Дайнамик" и других крупнейших американских производителей вооружения. Именно национальный и находящийся в частных руках ВПК становится главным бенефициаром колоссальных денежных вливаний из американского бюджета. Для чего усилиями всевозможных лоббистов, подконтрольных СМИ, а также крепко сидящих на предвыборных пожертвованиях политиков активно раздуваются "российская", "китайская", "иранская", "северокорейская" и прочие угрозы, якобы грозящие окруженной с двух сторон океанами стране.

Ни Трамп, ни Байден, ни кто-либо другой с этим замкнутым кругом ничего поделать не может. Когда в 2012 году администрация Барака Обамы в целях сокращения бюджетного дефицита лишь попыталась провести через конгресс многомиллиардный секвестр выделяемых Пентагону средств, то столкнулась с мощнейшей медийной кампанией, массовой публикацией экспертных докладов и выступлений. Их главный посыл - инициатива Обамы приведет к потере миллиона рабочих мест, замедлению роста экономики, падению ВВП США и усилению противников Вашингтона на международной арене. На Капитолийском холме быстро озадачились доводами противников военного секвестра и успешно его зарубили.

Сегодня госдолг США поставил очередной антирекорд, впервые превысив отметку в 30 триллионов долларов. Достигшая 7,5 процента инфляция стала самой высокой за последние 40 лет. Однако "священная корова" расходов на военную империю США (только одних баз по всему миру насчитывается несколько сотен) с каждым годом продолжает увеличиваться в размерах.

770 миллиардов долларов пойдут на закупку истребителей F-35, танков, финансирование программ производства ядерного оружия

По данным Reuters, рекордные 770 миллиардов долларов, которые Байден запросит у конгресса на оборону в 2023 году, пойдут на закупку "истребителей F-35, танков, финансирование программ производства ядерного оружия и расходы других, связанных с обороной ведомств". Среди других приоритетов - "строительство кораблей, усиление возможностей в космосе, систем предупреждения о ракетном нападении и модернизация ядерной триады - подводных лодок с баллистическими ракетами, бомбардировщиков и ракет на земле". Все эти инвестиции в разработку нового вооружения нужны для того, чтобы сражаться "в потенциальных войнах будущего против Китая и России". Окончательная сумма военных расходов в настоящее время вырабатывается в закрытых консультациях между министром обороны США Ллойдом Остином и административно-бюджетным управлением Белого дома и в итоге может превысить 800 миллиардов долларов, сообщает информагентство.