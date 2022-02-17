На учении в Беларуси перехватили "чужой" самолет

В Беларуси на учении "Союзная решимость-2022" экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа России, поднятые с аэродрома в Брестской области, отработали перехват самолета, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вот как в небе был разыгран этот тактический эпизод. "После невыполнения требований экипаж Су-35 выполнил ряд маневров, затрудняющих нарушителю дальнейшее продолжение полета, а также продемонстрировал готовность к боевому применению авиационных средств поражения. В результате нарушитель выполнил посадку на аэродроме Барановичи, где самолет был заблокирован, а его экипаж задержан подразделением военной полиции", - объяснили в Минобороны России. Там уточнили, что роль чужого летательного аппарата в данном случае играл истребитель Су-30СМ ВВС Беларуси.

Однако по большей части различные боевые эпизоды авиаторы двух стран разыгрывают не в качестве противников, а союзников. Более того, отдельные задачи, например, по воздушному патрулированию границы Союзного государства они выполняют в составе смешанных пар. То есть в связке ведущий - ведомый есть российский и белорусский летчики.