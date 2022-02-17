На учениях комплексы РЭБ "Поле-21" и Р-330 прикрыли систему ПВО С-300

Специалисты радиоэлектронной борьбы 201-й военной базы РФ в Таджикистане на учении прикрыли от воздушной разведки условного противника позиции зенитной ракетной системы С-300ПС.

В пресс-службе Центрального военного округа, к которому относится эта армейская база, рассказали, что по замыслу учения в ходе радиоэлектронной разведки на полигоне Ляур наши военные обнаружили неопознанный самолет-разведчик. Он шел в сторону стартовой площадки комплексов ПВО С-300ПС. Для защиты "трехсоток" привлекли расчеты комплексов радиоэлектронного подавления "Поле-21" и Р-330. Они вышли в указанный район и развернули свои мобильные средства. Поставив помехи, специалисты РЭБ нарушили каналы управления и сбора информации вражеских средств разведки, использующих привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

"Также военнослужащие отработали задачи по пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений в рабочем диапазоне частот. Все учебно-боевые задачи по организации защиты площадки С-300ПС отрабатывались на основе опыта современных военных конфликтов", - отметили в пресс-службе ЦВО.

Известно, что современные модули помех помогают войскам выводить из строя различные летательные аппараты противника и снижать эффективность применения им крылатых ракет и управляемых авиабомб. Все это достигается как раз за счет радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

Техника РЭБ спроектирована таким образом, что сигналы управления, отправленные по спутниковым каналам GPS, Galileo и Beidou, не доходят до приемников, в том числе установленных на вражеских дронах и высокоточных боеприпасах. Это гарантирует надежное прикрытие важных государственных, военных и промышленных объектов от прицельных ударов с воздуха.

Что касается аппаратуры комплексов радиоэлектронного подавления "Поля-21", то она позволяет выставлять в прикрываемой зоне до сотни постов радиопомех с 1-3 модулями в каждом. При этом район подавления чужих сигналов достигает 150 квадратных километров. Кроме того, дистанционно управляемые необслуживаемые модули могут также размещаться на вышках сотовой связи на высоте до 60 метров. Система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать как в 40-градусный мороз, так и 50-градусную жару.