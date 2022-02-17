Над территорией ЛНР сбит украинский беспилотник

Представитель Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) Ян Лещенко заявил о сбитом украинском беспилотнике силами поста воздушного наблюдения НМ во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы. Он применялся украинской стороной для корректировки артиллерийского огня.

Уничтожение украинского БПЛА произошло в контексте общего роста напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. Ранее, 17 февраля Лещенко сообщил, что в утренние часы ВСУ 4 раза обстреляли территорию ЛНР, задействовав минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, тем самым нарушив меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.