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17.02.2022 12:34
Рубрика: В мире

Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Текст: Юрий Нечаев

В экстренном сообщении на своем Telegram-канале Народная милиция ДНР (НМ ДНР) заявила об обострении обстановки на линии боевого соприкосновения на Донбассе.

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP
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По словам официального представителя милиции, за последние сутки ВС Украины 4 раза нарушили обязательство по соблюдению режима прекращения огня. Силы НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь для подавления сил противника.

"На мариупольском направлении боевики (военнослужащие ВСУ - прим. "РГ") 36-й бригады морской пехоты вели обстрел в направлении населенных пунктов Коминтерново и Октябрь из гранатометов различного типа и стрелкового оружия, выпустив 42 снаряда. Также боевики 53-й бригады подвергли обстрелу с применением минометов калибра 120-мм районы населенных пунктов Петровское и Новоласпа, выпустив 20 мин", - говорится в сообщении.

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