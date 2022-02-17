Сенатор Бибикова назвала самую социально-незащищенную категорию самозанятых

Самая социально-незащищенная категория самозанятых - это те, для кого доход от самозанятости - основной, заявила сенатор Елена Бибикова на круглом столе в Совете Федерации.

Она подчеркнула, что эта категория самая распространенная. У них нет права ни на больничный лист, ни на страховую пенсию, поскольку они не платят страховые взносы в социальные фонды.

Об этом нужно уведомлять людей, говорит сенатор. Они должны понимать, если не участвуют в формировании страховой пенсии, то будут получать социальную, которая назначается на пять лет позже.

Бибикова обратила внимание, что те, кто совмещает самозанятость с основной работой - ничего не теряют.

"Такие самозанятые просто получают дополнительный доход, страховые взносы на пенсию и соцстрахование за них уже отчисляет работодатель, с которым у них заключен трудовой договор", - говорит она. Для пенсионеров - этот статус также выгоден, подчеркнула сенатор. Дело в том, что самозанятые пенсионеры (а их сегодня всего 100 тысяч) считаются неработающими, а следовательно - им выплата пенсии производится с учетом индексации.

Всего в стране зарегистрировано свыше 4,2 млн самозанятых, отмечают в Федеральной налоговой службе. Ожидается, что к 2024 году число самозанятых превысит 5 млн человек, а к 2030 году достигнет 10-11 млн человек.