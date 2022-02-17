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Не Samsung. Назван лучший смартфон на Android

Текст:   Антон Благовещенский
17.02.2022,  
16:10
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опубликован рейтинг наиболее производительных смартфонов января 2022 года по версии разработчиков бенчмарка AnTuTu. Все его участники, кроме обладателя первого места, работают на процессоре Snapdragon 888.

Исключением стал занявший первое место Mi 12 Pro от Xiaomi - смартфон, получивший 979 тысяч баллов, базируется на топовом Snapdragon 8 Gen 1, представленном в декабре 2021 года. На втором месте расположился Red Magic 6 от Nubia (бренд ZTE), на третьем - геймерский Asus ROG Phone 5s Pro.

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В десятку лучших смартфонов также вошли Red Magic 6R, realme GT, ROG Phone 5, IQOO 7 от vivo, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra и OnePlus 9.

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