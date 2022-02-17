Объем экспорта удобрений в Бразилию превысил 3,5 млрд долларов в 2021 году

Объем экспорта удобрений в Бразилию в 2021 году превысил 3,5 миллиарда долларов. Об этом в ходе встречи с президентом страны Жаиром Болсонару рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

По ее словам, в дальнейшем Россия намерена увеличивать объемы поставок удобрений в Бразилию.

"Половина потребности в фосфорсодержащих удобрениях в стране покрывается за счет импорта. 70 процентов удобрений Бразилия импортирует именно из России, и эта цифра в текущем году увеличится", - отметила Никишина.

Основными экспортерами химической продукции из России стали АКРОН, "ФосАгро", "УралХим" и "УралКалий". РЭЦ поддерживает эти компании, страхуя краткосрочную дебиторскую задолженность, которая позволяет снизить риск неплатежа со стороны зарубежных покупателей. Так, в 2021 году такая мера поддержки позволила им отправить в Бразилию продукцию с отсрочкой платежа на 892,6 миллиона долларов.