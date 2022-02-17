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17.02.2022 11:25
Рубрика: Экономика

Оргкомитет Международного форума "Возобновляемая энергетика" возглавит Александр Новак

Международный форум "Возобновляемая энергетика" (ARWE-2022), который пройдет в Ростове-на-Дону с 18 по 21 мая 2022 года, представил основные треки деловой программы. В рамках форума, который должен стать одним из главных мероприятий России в рамках климатической повестки и низкоуглеродного развития, пройдет более 30 деловых мероприятий. Организационный комитет Международного форума возглавит вице-премьер Александр Новак. Форум ARWE-2022 проводится при поддержке министерства энергетики Российской Федерации. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Ассоциация развития возобновляемой энергетики, правительство Ростовской области и Российское энергетическое агентство Минэнерго России.

Деловая программа ARWE-2022 будет сформирована по трем основным направлениям: "Развитие низкоуглеродной энергетики и ВИЭ: глобальная политика и государственная поддержка в России", "Развитие технологий, локализация и экспорт оборудования, интеграция ВИЭ в ЕЭС России", "Бизнес и общество: развитие принципов ESG и ответственное потребление".

Новым трендом деловой программы станут мероприятия формата public-talk с участием идеологов развития ВИЭ в России и в странах мира, известных экспертов. Каждому спикеру public-talk будет предоставлена возможность индивидуального общения с аудиторией.

"Энергопереход становится частью нашей действительности. Это фундаментальный сдвиг и в структуре российской электроэнергетики, и в нашем осознании происходящих глобальных процессов. Серьезный разговор в рамках Международного форума "Возобновляемая энергетика" касается будущего России и всего мира. И все это гораздо ближе к нашей жизни, чем это может показаться. Переход к безуглеродной энергетике - важнейшая задача на ближайшие несколько десятилетий, и кардинальные изменения мы почувствуем менее чем через 10 лет. Форум собирает ведущих специалистов, экспертов, представителей крупнейших компаний и государства для выработки стратегий, обмена опытом, презентации проектов в области возобновляемых источников энергии, а также поисков оптимальных решений", - подчеркнул специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Анатолий Чубайс также отметил, что в рамках Международного форума "Возобновляемая энергетика ARWE" пройдет выставка передовых технологий и оборудования для низкоуглеродной энергетики, на которой ведущие компании представят свои перспективные разработки и технологические решения в области ВИЭ.

21 мая 2022 года на левом берегу Дона под эгидой Форума состоится фестиваль "Почувствуй энергию природы". Гостями Фестиваля могут стать не только представители профессионального сообщества сферы ВИЭ, но и жители и гости Ростова-на Дону.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Вице-премьеры

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