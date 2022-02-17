Песков назвал темой депутатов ситуацию с бездомными собаками

Проблемой бездомных собак должны заниматься депутаты. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наверное, это вопрос для наших законодателей, для наших депутатов", - сказал Песков на вопрос о позиции Кремля по теме безнадзорных животных. "Проблема есть в разных регионах", - отметил он.

"Тема усиления ответственности хозяев животных давно на повестке, ее давно обсуждают. Сплошь и рядом примеры безответственного отношения к домашним питомцам", - продолжил пресс-секретарь президента. Но вопросы о том, как оформить инициативы в этой сфере, на что сделать акценты, - это вопрос к законодателю, заключил он.