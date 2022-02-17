Песков назвал возможные темы разговора Путина и Кисиды

В Кремле ожидают, что в телефонной беседе президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Фумио Кисиды в четверг акцент будет сделан на развитие двусторонних отношений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что акцент в разговоре будет сделан на двусторонних отношениях, мы хотим дальнейшего развития наших двусторонних отношений, они весьма многогранные", - сказал он.

Песков признал, что в отношениях двух стран "существуют проблемы", которые наверняка обсудят лидеры России и Японии.

При этом президент РФ "готов дать необходимые разъяснения" по Украине, если это представляет интерес для японских партнеров.