Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского

Украинская сторона действительно предлагала провести переговоры президентов, но не ответила, зачем. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", - заметил Песков. Говорят: "давайте встречаться", но по теме Донбасса, передал он. "Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", - отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва отвечает на запросы, но к встрече с Владимиром Путиным они так и не привели.