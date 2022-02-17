Песков призвал не доверять "фейкам" о датах "вторжения" России на Украину

Появившуюся в издании Politico очередную дату якобы "вторжения" России на Украину (после 20 февраля) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал фейком.

"Мы с вами слышали много дат в гораздо более конкретном исполнении", - напомнил Песков. "Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту", - добавил он.

"Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", - заключил пресс-секретарь президента.