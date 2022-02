Песков: Россия не будет требовать извинений за фейки о "вторжении" на Украину

Москва надеется, что западные СМИ впредь будут ответственно относиться к публикуемой информации, Россия же не планирует требовать от них извинений за фейки о "вторжении" на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в четверг, от сказал: "Нет, не намерена. Здесь нечего играть в извинения".

При этом представитель Кремля выразил надежду на более серьезный, ответственный и правдивый подход иностранных СМИ к информации. Песков добавил, что сейчас есть много западных изданий, телеканалов и радиостанций, которые не гнушаются никакими, даже самыми оголтелыми заявлениями, не заботясь о своем реноме и просто втаптывая его в грязь. "И, честно говоря, я не знаю, как их аудитория, но по крайней мере наша аудитория над этим просто смеется", - отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее различные СМИ со ссылкой на американскую разведку называли 15 и 16 февраля датами вероятного "вторжения". Подобные безосновательные предположения вызывают уже не только справедливую критику российских властей, но и иронию.

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии: Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год, хотелось бы спланировать отпуск", - ранее прокомментировала подобные "прогнозы" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.