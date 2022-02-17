Песков заявил о нагнетании обстановки вокруг Донбасса

Запад предпочитает не замечать агрессивных устремлений Киева, по сообщениям из Донбасса обстановка там нагнетается, ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Провокации Киева у линии разграничения в Донбассе усилились, заметил Песков. "Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация", - предостерег он.

"Мы сожалеем, что наши оппоненты предпочитают абсолютно не замечать агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения", - также сказал Песков, отметив, что на Западе "забыли, как жгли людей в Одессе, как убивали людей в Донбассе, когда там шла гражданская война". "И каждый раз, обвиняя в чем-то Россию, предпочитают не призывать Киев к тому, чтобы Киев не начал новую гражданскую войну", - подчеркнул он.

"Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут по сути своими заявлениями неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел", - отметил пресс-секретарь российского лидера. И это может привести к последствиям, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от границ России. При этом Москва сохраняет ответственную позицию и ждет диалога.