Песков заявил о провокациях Киева в Донбассе

Москва не раз предупреждала о страшной опасности из-за концентрации военных Украины у линии разграничения. Начались провокации, обмен ударами, причем первые удары нанес Киев. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль не планирует переговоров с Киевом в связи с обострением ситуации на Донбассе. Но ситуация вызывает очень глубокую озабоченность. "Мы неоднократно предупреждали, что чрезмерная концентрация вооруженных сил Украины в непосредственной близости от линии разграничения вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность . Вот сейчас видим, что провокации, видим сообщения от представителей самопровозглашенных республик, что на линии соприкосновения идет обмен ударами, что первые удары пришли как раз со стороны Украины", - констатировал Песков.

"Это тревожная информация. Мы продолжаем наблюдать, будем смотреть, как развивается ситуация", - заметил пресс-секретарь российского лидера. Он выразил надежду, что Запад использует свое влияние, чтобы предостеречь Киев от эскалации напряженности.

Ситуация на российско-украинской границе стабильная, сказал Песков. "А что касается линии соприкосновения с территорией непризнанных самопровозглашенных республик, там растет напряжение", - оценил он. Песков напомнил о неоднократных заявлениях украинских военных, что они не видят никакого чрезвычайного потенциала со стороны российской территории, что сильно контрастирует с заявлениями других стран, "которые все время ссылаются на свои разведданные, которые сами украинцы не подтверждают".