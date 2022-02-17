Песков заявил о провокациях Киева в Донбассе

Новости

В Москве суд арестовал женщину, выбросившую младенца из окна 16:58
100 военных семей получили в Москве служебные квартиры 16:55
Россия гарантировала себе золото в женском одиночном катании 16:45
США перебросят в Болгарию воинские подразделения из ФРГ 16:36
Над территорией ЛНР сбит украинский беспилотник 16:24
Международные резервы РФ приблизились к историческому максимуму 16:19
ВЦИОМ: Большинство россиян считают расследование против фигуристки Валиевой необъективным 16:10
Минобороны РФ: Наши войска пришли на учения в Беларусь и уйдут оттуда по плану 16:09
Песков: Пржевальский был лучше Джеймса Бонда 16:07
Песков: Путин продолжит участвовать в экспедициях РГО 15:54
Песков назвал темой депутатов ситуацию с бездомными собаками 15:32
В Киеве произошли стычки протестующих предпринимателей с полицией 15:29
Путин призвал создать единую соцсистему сопровождения трудных подростков 15:23
Песков назвал возможные темы разговора Путина и Кисиды 14:47
Беларусь готова разместить под Минском системы С-400 14:43
Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре 14:38
В Кремле не слышали об инициативе направить миротворцев ООН в Донбасс 14:36
Лукашенко: Вопрос о признании ДНР и ЛНР Минск будет решать с Москвой 14:32
В Кремле надеются оградить "Северный поток-2" от политического влияния 14:20
Песков призвал не доверять "фейкам" о датах "вторжения" России на Украину 14:17
Путин призвал принимать против нелегальных мигрантов самые жесткие меры 14:14
Путин: Нужны превентивные меры по борьбе с экстремизмом в РФ 14:14
Путин призвал бороться с хамским поведением водителей на дорогах 14:12
Стала известна причина госпитализации Ивана Краско 14:09
Бизнесу отменят НДС при передаче прав на интеллектуальную собственность по концессии 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
17.02.2022 15:27
Рубрика: Власть

Песков заявил о провокациях Киева в Донбассе

Текст: Кира Латухина
Москва не раз предупреждала о страшной опасности из-за концентрации военных Украины у линии разграничения. Начались провокации, обмен ударами, причем первые удары нанес Киев. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль не планирует переговоров с Киевом в связи с обострением ситуации на Донбассе. Но ситуация вызывает очень глубокую озабоченность. "Мы неоднократно предупреждали, что чрезмерная концентрация вооруженных сил Украины в непосредственной близости от линии разграничения вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность . Вот сейчас видим, что провокации, видим сообщения от представителей самопровозглашенных республик, что на линии соприкосновения идет обмен ударами, что первые удары пришли как раз со стороны Украины", - констатировал Песков.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины

"Это тревожная информация. Мы продолжаем наблюдать, будем смотреть, как развивается ситуация", - заметил пресс-секретарь российского лидера. Он выразил надежду, что Запад использует свое влияние, чтобы предостеречь Киев от эскалации напряженности.

Ситуация на российско-украинской границе стабильная, сказал Песков. "А что касается линии соприкосновения с территорией непризнанных самопровозглашенных республик, там растет напряжение", - оценил он. Песков напомнил о неоднократных заявлениях украинских военных, что они не видят никакого чрезвычайного потенциала со стороны российской территории, что сильно контрастирует с заявлениями других стран, "которые все время ссылаются на свои разведданные, которые сами украинцы не подтверждают".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Обстановка на востоке Украины Отношения России и Украины

Главное сегодня

Песков: Глава МИД Франции исказил слова Путина
Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины
Лукашенко: Вопрос о признании ДНР и ЛНР Минск будет решать с Москвой
Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре
Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков