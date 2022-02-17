Пятый сезон "Удивительной миссис Мейзел" станет последним

В преддверии премьеры четвертого сезона сериала "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) стало известно, что шоу продлено на пятый сезон. Однако он станет последним, сообщается в аккаунте Amazon в Twitter.

One last act. We're excited to announce that @MaiselTV will be back for a fifth and final season! pic.twitter.com/OI2o42ijJ1 — Amazon Studios (@AmazonStudios) February 17, 2022

В главных ролях в до сих пор смешном шоу о еврейской женщине стендап-комике в Нью-Йорке (и это в 1958 году) - Рэйчел Броснахэн и Алекс Борштейн, режиссер - Эми Шерман-Палладино ("Девочки Гилмор").