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Пятый сезон "Удивительной миссис Мейзел" станет последним

Новости
    17.02.2022, 19:37
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В преддверии премьеры четвертого сезона сериала "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) стало известно, что шоу продлено на пятый сезон. Однако он станет последним, сообщается в аккаунте Amazon в Twitter.

В главных ролях в до сих пор смешном шоу о еврейской женщине стендап-комике в Нью-Йорке (и это в 1958 году) - Рэйчел Броснахэн и Алекс Борштейн, режиссер - Эми Шерман-Палладино ("Девочки Гилмор").

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