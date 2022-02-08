Вышел трейлер четвертого сезона "Удивительной миссис Мейзел"

Четвертый сезон несказанной милоты еврейского ретро-ситкома "Удивительная миссис Мейзел" обзавелся полноценным трейлером. Его разместил на своем YouTube-канале сервис Prime Video.

Неприязненно вспомним, что третий сезон до того практически безупречного шоу был измаран пресловутой "повесткой" (тяготы жизни черного гомосексуалиста). Но в новом, похоже, всё готово вернуться в прежнее русло. Которому лесбиянка-импресарио главной героини, не только не помеха, но и дополнительная потешная подпруга. Сыграла ее Алекс Бронштейн. Рэйчел Броснахэн к своей роли Мидж Мейзел - домохозяйки, у которой открылся талант стендапера, естественно, вернулась.

Создала "Мейзел" Эми Шерман-Палладина, автор хитовых "Розанны" и "Девочек Гилмор", обладать пяти премий "Эмми". Тогда как количество премий и номинаций "Удивительной миссис Мейзел" исчисляется уже десятками. Включая три "Золотых глобуса".

Премьера продолжения - 18 февраля.