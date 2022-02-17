Политолог Бальбек: Тема "угрозы" России - "последняя соломинка" для тонущих политиков

Имидж генсека НАТО Йенса Столтенберга и доверие к нему неуклонно падают, поэтому его "предсказания" о том, что Россия готова применить силу или использовать угрозы во имя достижения своих целей, - это попытка этот процесс остановить. Такое мнение высказал в беседе с RT политолог Руслан Бальбек.

Он подчеркнул, что тема российской "угрозы" - "последняя соломинка для тонущих политиков". "Они готовы с ней пойти на дно, но не упустить свой последний шанс", - заявил политолог.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия полагает, что не следует рассматривать заявления генсека НАТО всерьез, поскольку он в ближайшее время оставит свой пост.

"Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов, это уже сбитый натовский летчик", - заявила Захарова, чьи слова приводит агентство ТАСС.