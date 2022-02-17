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В NASA показали невероятные последствия звездного взрыва XVII века

Фото: NASA / CXC / SAO / IXPE
Фото: NASA / CXC / SAO / IXPE

NASA опубликовало первые снимки с запущенного 9 декабря прошлого года обозревателя рентгеновской полярметрии (IXPE). В "объективе" оказались остатки звезды Кассиопеи А, взорвавшейся в XVII веке.

Фото: iStock
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На кадрах ученые увидели, что ударные волны взрыва охватили окружающий газ, нагрели его до высоких температур и ускорили частицы космических лучей, образовав облако, светящееся в рентгеновских лучах. Этот объект исследовали и раньше, но IXPE может дать другой взгляд на него.

Изображение было создано с использованием рентгеновских данных, собранных с 11 по 18 января. Отмечено, что новым аппаратом снято то, что на изображении выглядит пурпурным. Синие лучи - данные космической рентгеновской обсерватории NASA "Чандра", первым изображением которой в 1999 году также была Кассиопея А. Тогда снимки впервые показали, что в центре объекта находится нечто, что может быть черной дырой или нейтронной звездой.

Ключевое измерение, которое ученые проведут с помощью IXPE - поляризация. Это способ наблюдения за ориентацией рентгеновского излучения при его перемещении в пространстве. Поляризация света содержит ключи к среде, где возникло излучение. Инструменты IXPE также измеряют энергию, время прибытия и положение на небе рентгеновских лучей от космических источников. Проще говоря, лаборатория займется изучением загадочных и экстремальных объектов Вселенной.

Имея данные о поляризации от Кассиопеи А, аппарат впервые позволит ученым увидеть, как степень поляризации меняется в остатке сверхновой диаметром около 10 световых лет. Сейчас исследователи работают над созданием первой в мире карты поляризации рентгеновского излучения объекта. Это откроет новые подсказки о том, как рентгеновские лучи производятся на Кассиопее А.

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Фото: iStock
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