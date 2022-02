Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину

Россия призывает Госдепартамент США перестать подпитывать "милитаристский угар" журналистов. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США. Так дипломаты отреагировали на недавнее интервью представителя Госдепа США Неда Прайса телеканалу CNN, в ходе которого чиновник попытался уличить Москву в распространении недостоверной информации об Украине.

Раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет Вашингтону смотреть на вещи объективно. "Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook. По словам дипломатов, дошло до того, что СNN в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, которое сам же телеканал назначил на 16 февраля.

Посольство РФ призывает Госдеп не подпитывать "милитаристский угар" журналистов, а сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подшутила над западными СМИ, которые то и дело сообщают о планах России напасть на Украину. И даже называют "точные" даты и время. Захарова попросила "средства массовой дезинформации" США и Британии: Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. - огласить график наших "вторжений" на предстоящий год. "Хотелось бы спланировать отпуск", - написала Захарова в своем Telegram-канале.