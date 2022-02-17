Правительство упрощает правила универсальной субсидии на НИОКР

Правительство упрощает правила предоставления универсальной субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с производством конкурентоспособной продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Такой инструмент позволяет бизнесу компенсировать существенную часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов", - подчеркнул он на заседании кабмина.

Для инновационной продукции, которая создается для реализации социально-экономических инициатив, будут значительно снижены требования к предоставлению субсидии, заявил председатель правительства. Это позволит получить государственную поддержку и тем отечественным производителям, которые выпускают критически важную продукцию малыми сериями, например, сложную технику для химической промышленности, нефтегазового машиностроения.

"В целом на соответствующие выплаты в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено свыше 19 миллиардов рублей. Станет меньше контрольной отчетности", - рассказал Мишустин. С шести месяцев до года будет увеличено время на устранение нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов, что защитит добросовестные компании.

В кабинете министров рассчитывают, что эти изменения станут хорошим стимулом для создания современных производств и высокопроизводительных рабочих мест.