Присяжным начнут вовремя платить деньги за участие в процессах

Правительство России пропишет гарантии своевременного получения присяжными вознаграждения за участие в процессе. Соответствующий закон сегодня публикует "Российская газета".

На суды присяжных общество возлагает особые надежды. Традиционно в таких судах высок процент оправдательных приговоров. Обвинению приходится непросто, ведь в коллегиях заседают непрофессиональные и неопытные в судебных делах люди. В этом и смысл. То, что судье-профессионалу иногда понятно без слов, судье из народа надо буквально объяснять на пальцах. Но именно свежий взгляд дилетанта в юриспруденции иногда ценнее усталого глаза профессионала.

Как сообщил недавно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, в прошлом году с участием присяжных заседателей рассмотрено 1019 дел в отношении 1150 лиц. Осуждено 68 процентов подсудимых, оправдано 32 процента обвиняемых. "В этом году будет принято постановление пленума Верховного суда по вопросам отбора присяжных заседателей, соблюдения тайны совещания присяжных заседателей и оснований отмены приговоров, постановленных на основании вердиктов коллегии присяжных заседателей", - сообщил Вячеслав Лебедев.

Участие людей из народа в судебных процессах в качестве присяжных не просто гражданский долг. Эта работа оплачивается. По закону вознаграждение присяжных составляет половину оклада судьи данного суда пропорционально числу дней.

То есть если дело слушалось в районном суде, гонорар присяжного привязан к окладу районного судьи, если в областном суде, то областного судьи. Но деньги любят не только счет, но и скорость. Хорошо, когда они приходят быстро. На практике же выявлены ситуации, когда гражданам, участвовавшим в процессе в качестве присяжных, приходилось длительное время ожидать выплаты вознаграждений. На такие факты в свое время указывала Счетная палата.

Участие граждан в процессах в качестве присяжных - почетная миссия, которая оплачивается

"Принятый закон позволит повысить гарантии материального обеспечения присяжных заседателей при осуществлении правосудия по уголовным делам и упорядочить процедуру выплаты им компенсационного вознаграждения", - прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он напомнил, что несколько лет назад прошла реформа института судов присяжных. Коллегии судов присяжных из шести человек были введены в районных судах. До этого суды присяжных действовали только в судах регионального уровня.